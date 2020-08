Rubilar por Cuenta Presidencial: “Hay un llamado a trabajar todos juntos, para que los invisibles al fin se vuelvan visibles”

Hasta el Congreso Nacional llegó la noche de este viernes la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, para acompañar en su tercera Cuenta Pública al Presidente Sebastián Piñera.

Tras el discurso, la autoridad destacó el mandato del Presidente, dónde señaló que todo el proceso de recuperación “no será solo de economía, sino que también de recuperación social”.

Y en ese contexto, “el desafío es gigantesco, ya que el Presidente en esta Cuenta Pública hace una reflexión del Chile que construimos juntos estos 30 años de democracia, y hace una reflexión acerca de la crisis post 18 de octubre, la crisis que hemos vivido de la pandemia sanitaria y obviamente de la que estamos enfrentando en materia social y la que vamos a enfrentar en materia económica que va a continuar durante mucho tiempo”.

En el mensaje del Jefe de Estado se dejó claro el complejo año por el que el país está atravesando, recalcando el compromiso de todos en la Red de Protección Social que permitirá apoyar a 14 millones de hogares en Chile.

El Mandatario destacó que dentro de estos logros está la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia que ha permitido llegar a 2,4 millones de hogares y que, gracias a la nueva Ley aprobada ayer en el Congreso, se podrá llegar a casi 3 millones de hogares.

Al respecto, la autoridad a cargo de la cartera social, agradeció una vez más a la Cámara de Diputados y al Senado por haber aprobado “de forma unánime el proyecto del Ingreso Familiar de Emergencia el día de ayer (jueves), porque finalmente es una señal muy importante para muchos chilenos y chilenas que lo están pasando mal, que si queremos hay voluntad, capacidad de diálogo y de acuerdos y podemos incluso ser capaces de ponernos de acuerdo de forma unánime y muy rápido”.

Al Ingreso Familiar de Emergencia se suma el recién despachado aporte fiscal para la clase media, que permitirá entregar un bono de $500 mil, más la posibilidad de solicitar un préstamo solidario, lo que llegaría a 1,6 millones de hogares de clase media.

La ministra finalizó, señalando que “aquí hay un llamado por el Presidente a trabajar todos juntos, para que los invisibles al fin se vuelvan visibles. Para que las personas en situación de calle, en situación de discapacidad, nuestros niños que han sido vulnerados, nuestros adultos mayores abandonados empiecen a pasar primero a la fila y ese trabajo el Gobierno no lo puede hacer solo. Nuestro ministerio no lo puede hacer solo, necesitamos la ayuda de la sociedad civil, del Congreso y ese es el tono que plantea el Presidente en este Congreso. Con eso quedémonos. Con que hoy día ha sido una cuenta diferente. Una cuenta donde no se rinden logros y aciertos, se nombran, por supuesto que sí, pero también hacemos reflexiones y planteamos cómo podemos caminar hacia adelante”.