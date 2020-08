Presidente Piñera tras omisión en Cuenta Pública: “Uno siempre está dispuesto a disculparse”

Tras su tercera Cuenta Pública, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, sostuvo una conversación con CNN Chile sobre la gestión del Gobierno y los desafíos que quedan para sus últimos 20 meses de mandato.

“Ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus y la recesión mundial. Sin embargo, en Chile desde el primer día, en marzo, empezamos a construir una red de protección social”, declaró.

También se refirió al proceso del retiro parcial de fondos previsionales, asegurando que “siempre es muy difícil gobernar y siempre hemos creído que tenemos que mejorar las pensiones y no debilitarlas”.

Sobre la ayuda para las personas afectadas, reconoció que existen personas a las que no les ha llegado o no les llegó a tiempo: “Uno siempre está dispuesto a disculparse. Nunca he tenido ningún problema con eso”, expresó una vez consultado por no haber leído las disculpas.

El Jefe de Estado además habló del cambio de gabinete, aseverando que “a ningún gobierno le ha tocado enfrentar los desafíos que nos ha tocado a nosotros”.

“El cambio en el equipo es para iniciar una nueva etapa en nuestro país, que es pasar de preocuparnos solamente del tema del coronavirus, a preocuparnos también del tema de la recuperación. No sólo seguir contando contagiados, sino también empleos recuperados”, agregó.

Sobre la promesa de los “tiempos mejores”, insistió en que “cuando hicimos la campaña nadie anticipaba que nos iba a caer la mayor pandemia en siglos”.

“Pero puedo asegurar que el único norte y razón por la cual cada día me levanto más temprano y me acuesto más tarde, es ayudar a los chilenos a tener una vida más plena y feliz y ese es mi compromiso”, añadió.

Asimismo dijo que “mientras más difíciles son los tiempos, mayor es el compromiso de este Presidente con hacer y entregar lo mejor de sí mismo”.