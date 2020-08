Diputada Cicardini exige un centro de retiro presencial del 10% para Atacama

Como una “vergüenza y ninguneo inaceptable” calificó la diputada socialista Daniella Cicardini a la exclusión de la región de Atacama de la red inicial de 22 Centros de Atención dispuestos para facilitar de manera presencial el retiro del 10% de los fondos de las AFP.

La parlamentaria señaló que “basta fijarse en el mapa de los centros de atención para darse cuenta que a diferencia de todas las otras regiones y capitales regionales, desde Arica hasta Temuco están consideradas, pero parece que, para las AFP, la gente de Copiapó y Atacama fueran invisibles porque se saltan una región completa, pasando de Antofagasta directamente a Coquimbo”.

A pesar de que las autoridades han insistido en que este trámite se realice de manera online, la red de centros de atención presencial comenzó a funcionar este lunes desde la 09:00 hasta las 17:00 horas, para todos aquellos que no pudieron hacer su retiro o tienen dificultad en el manejo de la tecnología.

En ese sentido, Cicardini enfatizó que “acá ya no estamos hablando que se salten a Atacama en el pronóstico del tiempo, acá estamos hablando de una discriminación que dificulta o no facilita el ejercicio de un derecho urgente en tiempos de pandemia”.

“Para mucha gente que necesita con urgencia estos recursos esa no es una opción (retiro online), ya sea porque no tiene acceso a internet o porque son adultos mayores que no tiene el manejo suficiente de la tecnología, etc. Entonces para todos ellos tiene que estar disponible esa opción de manera igualitaria”, agregó la legisladora.

A raíz de esta exclusión, Cicardini informó a través de un comunicado que ya solicitó el envío de oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados dirigidos a la Superintendencia de Pensiones para pedir que se corrija a la brevedad la situación, tanto en Atacama como en otras zonas al sur de Puerto Montt.

Para concluir, la diputada por Atacama recalcó que “es inexplicable que las AFP se salten una región completa como si no existiera, incluso aunque den la explicación de que la habilitarán ahora, porque esa respuesta no les sirve a los atacameños que necesitaban realizar ese trámite y ya perdieron o van a perder tiempo porque simplemente no tuvieron esa alternativa”.