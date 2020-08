Ricardo Sanhueza, alcalde de Traiguén: “Lo que tiene que hacer el ministro Pérez es mirar al pueblo mapuche a los ojos”

Durante la noche de este sábado se vivió una compleja jornada en varias comunas de La Araucanía luego de los enfrentamientos entre comuneros mapuche y otros habitantes de la zona y que terminaron con serios incidentes en las municipalidades de Ercilla, Victoria y Traiguén. Algunas de esas dependencias resultaron incendiadas.

Ricardo Sanhueza, alcalde de Traiguén, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y lamentó lo sucedido en la localidad, como también la destrucción del edificio comunal. “Lamentablemente en la madrugada del domingo se produjo la quema de la municipalidad y está destruida entre un 80-90%. Aquí no hubo enfrentamientos en ningún momento, el incendio ya estaba provocado. Esto de ciudadano contra ciudadano no corresponde, es muy peligroso”, dijo.

“Este es un tema político, hay que buscar una mirada profunda por ese tema“, complementó el edil, quien deslizó una crítica al ministro del Interior, Víctor Pérez, quien visitó la región hace pocos días. “Si voy a venir a La Araucanía y no me entrevisto con la persona que debo y vengo por estar, porque al menos no conversó con nosotros, no traer algo concreto es no entender lo que está pasando. Lo que tiene que hacer es mirar al pueblo mapuche a los ojos“, sostuvo.

La autoridad municipal abogó por un acuerdo para lograr la paz y se mostró contrario a la idea de militarizar la zona. “Hay que buscar la fórmula a la que se llegue un acuerdo. El Estado tiene que poner antropólogos y sociólogos que conozcan la historia del pueblo mapuche para llegar a acuerdos. Si estamos con que hay que militarizar, no están entendiendo“, expresó.