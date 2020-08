Heraldo Muñoz (PPD) y situación en La Araucanía: “Esas escenas no quisiéramos verlas en nuestro país, son actos repudiables”

Heraldo Muñoz, presidente del Partido Por la Democracia (PPD), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y comentó la delicada situación que se vive en La Araucanía, sobre todo después de los hechos de violencia sucedidos durante la noche del sábado en la zona que terminaron con algunas municipalidades destruidas.

“Lo que se ha registrado son hechos gravísimos. Esas escenas no quisiéramos verlas en nuestro país. Son actos repudiables, sobre todo cuando van acompañados de palabras racistas“, sostuvo el líder de la coalición, quien condenó “de manera absoluta” la toma de los municipios.

El ex ministro de Relaciones Exteriores, además, abogó por el diálogo entre las partes y criticó la nula respuesta que tuvieron los alcaldes cuando solicitaron ayuda para los desalojos. “La violencia hay que frenarla con una agenda política de diálogo. Cuando se tomaron estos municipios, los alcaldes pidieron ayuda y no hubo respuesta, no hubo una reacción oportuna. Hay que aunar fuerzas para desescalar esta situación”, expresó.

“Hay que aislar a los grupos radicalizados que no quieren la paz e insultar. Hay sectores radicalizados, esos hay que aislarlos, pero empezar a caracterizar a sectores políticos como parte del problema nos lleva a una situación errada y de polarización”, complementó Muñoz, quien tuvo palabras para la llegada de Víctor Pérez al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

“Es un hombre de línea dura y es un gabinete del rechazo, pero es una señal constructiva que esté convocando a los personeros de oposición“, cerró.