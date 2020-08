Senador Ossandón tras solicitud de Fiscalía para formalizarlo por tráfico de influencias: “Aquí estoy, con la conciencia limpia y sin ni una cuota de arrepentimiento”

View this post on Instagram

¿USTEDES CREÍAN QUE ME IBA A SALIR GRATIS? La formalización que hoy fue anunciada en mi contra por la fiscalía Oriente no me sorprende. Hace tres años me hicieron lo mismo en el marco de la primaria presidencial acusándome de Boletas falsas. Y terminaron pidiéndome disculpas públicas. Quienes continuamente nos hemos enfrentado a los grandes poderes políticos y económicos, recibimos la venganza de los poderosos. Calificar la ley Longueira como corrupta, enfrentar a los bancos para quitarles privilegios o decirle a mi sector político que la distribución de ingresos es una vergüenza y que la codicia de unos pocos está matando al país, son denuncias incómodas para muchos pero necesarias y es lo que la gente espera. Lo sabía. Sabía lo que me venía. Sabía que tarde o temprano me pasarían la cuenta. Sabia que habían muchos que no estaban tranquilos con mis interpelaciones. Pero aquí estoy. Con la conciencia limpia y sin ni una cuota de arrepentimiento. Hice lo que debía. Ni un poco más ni un poco menos y el tiempo me va a dar la razón. #chile