“Una dictadura de izquierda”: Diputado Urrutia acusa censura de la Cámara de Diputados por apagar su cámara por tener foto de Pinochet

El diputado Ignacio Urrutia (Partido Republicano) volvió a ser objeto de comentarios en la Cámara de Diputados por mantener la foto de Augusto Pinochet de fondo durante sus intervenciones telemáticas.

Desde la Mesa de la Corporación, la diputada Maya Fernández (PS) acogió el reclamo de otros legisladores. “Diputado, entiendo que usted tiene una foto del dictador Pinochet y están pidiendo por favor que en su discurso…”.

“Tengo una fotografía y cuando alguien me diga en qué parte del reglamento de la Cámara de Diputados dice que yo no puedo tener la fotografía que yo quiera en mi casa, no tengo ningún problema en sacarla”, respondió al alegato, continuando con su exposición.

Según consignó Emol, la sesión incluso tuvo que ser suspendida, ya que el jefe de bancada del Partido Socialista, Luis Rocafull pidió que se convocara a reunión de comité. En ese momento, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN) anunció la suspensión de la sesión para tratar el tema.

“Una dictadura de izquierda”

El diputado Urrutia se refirió a lo sucedido a través de su cuenta de Twitter, adjuntando una imagen de su computador con un aviso de bloqueo de su cámara para participar de la instancia.

“La Cámara de Diputados se está convirtiendo en una dictadura de izquierda: de manera ilegal usan los medios telemáticos para censurar a quien piensa distinto. No respetan las leyes, violan la Constitución y ahora le ponen una mordaza a la libertad #CensuraMarxista”, escribió.