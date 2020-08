Diputados oficialistas apoyan propuesta para reducir el número de parlamentarios

El Presidente Sebastián Piñera anunció en la Cuenta Pública 2020 un proyecto de ley que persigue que los diputados vuelvan a ser 120, y que los senadores lleguen a 40, pero manteniendo el sistema electoral proporcional.

Actualmente, tras la reforma al sistema binominal el número de integrantes de la Cámara Baja llegó a 155, mientras que los miembros de la Cámara Alta hoy alcanzan a 43 integrantes y en el próximo período los representantes llegarán a 50.

Las bancadas oficialistas han mostrado su apoyo destacando que generará mayor representatividad y menores costos para las arcas fiscales.

La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, comentó que “es fundamental que el Mandatario cumpla con una de sus promesas de campaña, en relación a la reducción del número de parlamentarios. Hoy tenemos una cantidad enorme de diputados y senadores que no tienen ninguna justificación. Nuestro país no necesita tantos congresistas, ya que esto no ha mejorado la calidad de la legislación o celeridad de los proyectos, por lo que no significa que al tener más representantes sea mejor para el país. Necesitamos un parlamento pequeño y eficiente”.

Por otro lado, el diputado RN, Eduardo Durán, afirmó que “el actual sistema parlamentario sólo lleva un período desde que se implementó (la reforma al sistema binominal) así que es difícil evaluar sus resultados en tan poco tiempo. El proyecto impulsado por el Gobierno se encuentra en sintonía con el sentir ciudadano que aspira a una menor cantidad de congresistas, sobre todo, cuando vemos diputados con una muy baja votación entre el 1% y el 3%, lo que significa en palabras simples que en las votaciones en la cámara las posiciones que defienden se encuentran sobre representadas, alterando de esta forma la voluntad de las verdaderas mayorías”.

El legislador Durán añadió que “esta propuesta conlleva una gran reducción de gastos cercana a los $2 mil millones. Y si es que lo que se busca es generar mayores eficiencias y ahorros en la billetera fiscal se necesitan modificaciones en general a la burocracia en el aparato público comenzando por el Ejecutivo en todos sus ministerios y reparticiones (como eliminando operadores políticos que no cumplen una función establecida) y modernizando la gestión del Estado en general”.

Igual visión compartió el diputado UDI, Jorge Alessandri, quien aseveró que este proyecto es parte de la agenda en favor de la democracia y recordó que ya se redujeron las dietas o sueldos de los funcionarios del Estado y se limitó las elecciones en cargos públicos para que las personas no se eternicen en sus puestos.

“Esta iniciativa produce más representatividad y legitimidad en el Congreso y genera que no existan parlamentarios que apenas tengan un 1% de votación ciudadana, es por eso que pusimos un piso mínimo del 3%. Esperamos que se convierta en ley de la república muy pronto”, concluyó.