Senador Girardi acusa a Isapres de “lucrar con el sufrimiento”

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, calificó de inaceptable que las Aseguradoras de Salud Privadas (Isapres) aumenten sus utilidades (US$ 24 millones el primer semestre) “a expensas” de la pandemia de coronavirus.

Por ello, aseguró que “es impostergable que el Gobierno le ponga urgencia a la Ley de Isapres, que este primer semestre obtuvieron utilidades por 18 mil millones de pesos y el año pasado en el mismo período sus ganancias fueron de 197 millones de pesos. ¿Cómo es posible que en pandemia las isapres tengan 100 veces más utilidades este año que el anterior?”.

Además preguntó “¿Cómo se puede aceptar que cuando las personas lo están pasando mal a consecuencia del coronavirus, los únicos que lucran con el sufrimiento sean estas instituciones?”.

Asimismo reiteró que “no se puede tolerar que estas industrias de la salud se enriquezcan de manera excesiva y abusiva al mismo tiempo que no dan respuesta a las personas con problemas de salud o de covid-19. Un sistema que prohíbe las preexistencias, que no quiere atender enfermos, que discrimina a mujeres, niños y adultos mayores, que tiene planes que no son planes, que no tienen cobertura, que cubren menos del 10% del costo de un examen”.

También insistió en pedirle al Gobierno “ponerle urgencia a la ley que reforma las isapres, pero no para que sea un ‘traje a la medida’ y legalizar los abusos, sino que, justamente, termine con ellos y establezca medidas (limitar ganancias; devolver cotizaciones en pandemia; prohibir el incremento de planes; terminar con preexistencias, tablas de riesgo e integración vertical) que beneficien a los afiliados”.

Finalmente concluyó señalando que “esta pandemia va a continuar y vendrán otras nuevas, necesitamos que la salud sea parte de un ente de seguridad social y no un negocio como el que están desarrollando hoy días las isapres”.