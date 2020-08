Alcaldesa Matthei: “Yo también creo que nuestro país necesita cambios profundos”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a las diversas críticas que apuntan al estallido social como argumento para no permitir el desconfinamiento en la comuna de Santiago.

“Yo conozco al ministro Paris. Él es una persona de una seriedad enorme. Jamás un argumento así pasaría por su mente. Yo creo en la sensatez de los chilenos”, señaló la edil en diálogo con Pedro Carcuro, Gabriela Valenzuela y Francisco Sagredo en el programa El Rompecabezas.

“Yo también creo que nuestro país necesita cambios profundos. Durante 40 años estuvimos enfocados a disminuir la pobreza y eso se hizo bien. Pero ahora viene una nueva etapa, hay una clase media que se siente muy vulnerable y que necesita mayor protección. Más presencia del estado”, agregó.

La alcaldesa de Providencia también anticipó el panorama de los próximos meses. “A mí me cuesta creer que vamos a tener los mismos niveles de violencia. Creo que la mayoría de los chilenos se da cuenta que la pandemia nos azotó enormemente y no podemos seguir rompiendo puestos laborales, soy bastante más optimista”.

Finalmente y ante la consulta sobre si fue llamada o no para encabezar el Ministerio del Interior, Matthei enfatizó que “lo que uno habla o no habla con el Presidente es algo que no se debe comentar en la prensa. Perdonen, pero si fuera cualquier otro presidente, tampoco lo diría. Creo que hay que respetar la figura de la presidencia”, concluyó.