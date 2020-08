Diputado Mellado (RN): “No queda otra que decretar Estado de Sitio en La Araucanía“

Cómo insólito, calificó el diputado Miguel Mellado (RN), los últimos ataques incendiarios registrados en La Araucanía. El último de ellos registrado la noche de este miércoles en el sector de Maquehue, dejó 19 vehículos y un inmueble destruídos producto de un atentado incendiario, enlistándose como uno de los ataque más grande registrado en la región.

“Esto ya pasó a ser insólito. No puede ser que nos estén avisando que van a atentar y no se haga nada para evitarlo. Así como va esto, no queda otra medida que decretar Estado de Sitio en La Araucanía, hasta que se acabe la violencia, y se pueda enfrentar y detener a estos terroristas”, señaló Mellado.

El parlamentario recogió además las palabras del lonco Aniceto Norin, quien sufrió el pasado martes un nuevo ataque incendiario. “Tal como dijo el Lonco Aniceto Norin, aquí estamos luchando contra delincuentes y asesinos. Al parecer este es el único país donde asesinos, secuestradores, delincuentes, pueden exigir su libertad con la ayuda de simpatizantes que cometen ataques incendiarios para presionar a los poderes del Estado”, dijo el parlamentario.

Mellado agregó que “mientras todos hablan y opinan de lo que sucede en La Araucanía, nadie se ocupa de las verdaderas víctimas, mapuche y no mapuche. ¿Quién se ocupa de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo en La Araucanía? O ¿Quién defiende los derechos del Lonco Norin, del lonco José Cariqueo que le mataron a sus hijos o del empresario que anoche sufrió la pérdida de 19 maquinarias y camiones? Sería bueno que los opinólogos se informaran y comenzaran a ocuparse también de los derechos humanos de estas personas. Yo espero que así como la Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU (Michelle Bachelet) está preocupada del eventual racismo que existe, se ocupe de las víctimas del terrorismo en esta región”, señaló el diputado.

Agencia Uno