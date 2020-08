Ministro Larraín y libertad condicional de Bustamante en 2016: “No se debió a cuestiones relacionadas con el Gobierno de Bachelet”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, tuvo palabras para referirse a los rumores respecto a cómo se dio la libertad condicional de Hugo Bustamante, principal acusado de haber asesinado a Ámbar Cornejo. También, se refirió a la acusación constitucional contra la jueza que lo liberó.

A través de redes sociales, comenzó a circular que esta medida se haya dado en el Gobierno de Michelle Bachelet en 2016.

“Lamentamos que se haya producido una interpretación como si esto fuera una cuestión política del gobierno, no. Esto no tiene que ver. La situación que se produjo en 2016 no se debió a cuestiones relacionadas con el periodo de Bachelet. Era simplemente el sistema que venía de antes y que desgraciadamente tenía vacíos que los hemos corregido”, aseguró.

En ese sentido, Larraín recordó que él, en su periodo como senador, junto a Felipe Harboe, Pedro Araya y Alberto Espina, impulsaron esta reforma para modificar los requisitos para los presos que querían optar a la libertad condicional.

“Creemos que no se ha producido los problemas que se produjeron con el régimen antiguo”, aseguró el secretario de Estado.

Respecto a la acusación constitucional que diversos parlamentarios levantarán contra la jueza Donoso, quien entregó este beneficio a Bustamante, el jefe de cartera expresó que “no me corresponde juzgar lo que hacen los parlamentarios. No es mi rol. De manera que creo que en esta materia hay que ser muy cuidadosos”.

“Los jueces operaron en su minuto bajo las reglas del juego vigente y por eso que las cambiamos, porque eran normas que dejaban espacios para que ocurriera lo que ocurrió. Hay que ser cuidadosos con lo que hagan. Si obraron bien o mal siempre es un juicio abierto”, cerró.