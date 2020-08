“Qué bueno tenerlo tan temprano en pie”: Schalper responde con ácida ironía a Guillier

“Diputado Diego Schalper, supe que ayer me mencionó”. Así parte la seguidilla de declaraciones cruzadas entre el senador Alejandro Guillier (Ind.) y el parlamentario de Renovación Nacional (RN), a través de Twitter.

El senador respondió con un video dirigido al parlamentario, que lo mencionó durante su exposición en la Cámara de Diputados. “Yo ni me imagino lo que habría sido enfrentar esta pandemia con el senador Guillier”, manifestó el legislador, usando el caso hipotético si es que hubiese ganado la elección presidencial contra Sebastián Piñera.

Las imágenes recopiladas por Guillier muestran diversos recortes informativos apuntando a la mala gestión del Presidente Piñera, como una forma de contradecirlo. El video termina con el mensaje “A mimir!”.

La contrarespuesta de Schalper no se hizo esperar: “Senador Guillier, supe que me mencionó en Twitter. Ya que tiene ganas de imprimir cosas, porque no imprime este donde oficiaba como vocero de las ISAPRES #PeroConRespeto como dice el gran Julio César Rodríguez. P.D.: Qué bueno tenerlo tan temprano en pie”.

El mensaje fue escrito a las 08:50 horas de este viernes. Schalper respondió a las 11:05.

Diputado @Diego_Schalper, supe que ayer me mencionó. Lo invito a ver la realidad , #PeroConRespeto como dice el gran Julio César Rodríguez. pic.twitter.com/d9ZeXEkW9v — Alejandro Guillier (@guillier) August 7, 2020