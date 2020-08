Alcaldesa Cathy Barriga realiza entrega de 6.000 simcard y 3.795 tablets para estudiantes de establecimientos municipales

La alcaldesa de Maipú y Presidenta de la Corporación de Educación, Cathy Barriga, realizó la entrega de 6.000 conexiones SIMCARD (durante 3 meses con posterior evaluación) 3.795 tablets y 649 computadores a estudiantes prioritarios pertenecientes a establecimientos educacionales municipales de la comuna, proceso que comenzó hoy en el colegio San Luis y se extenderá durante todo el mes de agosto.

Esto forma parte del programa de conectividad que realiza el Municipio y su Corporación de Educación a los niños y jóvenes, en su proceso de aprendizaje y contención socioemocional, entregándoles implementación para que puedan realizar sus clases online en este periodo de pandemia.

“Damos inicio a la entrega de apoyo a nuestros alumnos de colegios municipales, es un programa de conectividad en tiempos de pandemia, donde queremos ser un aporte para las familias entregando simcard y tablets, los que se irán distribuyendo en cada uno de los colegios. Sabemos que hay muchos niños, niñas y jóvenes que tienen a diario problemas con su conexión e implementación tecnológica”, señaló la alcaldesa.

En este periodo de emergencia sanitaria que vivimos como país, la alcaldesa de la comuna ha sido enfática en su postura de no volver a clases presenciales y mantener el aprendizaje online, es por esta razón que se ha brindado apoyo a los y las estudiantes que no poseen la implementación necesaria para su enseñanza-aprendizaje, por lo que se determinó tras la realización de la encuesta a apoderados y cotejo con Establecimientos Educacionales.

Durante la cita, la máxima autoridad comunal también se refirió al retorno de los niños a las clases presenciales, indicando que “este es el mensaje que no se entiende: no podemos activar un sistema, la salud es un derecho fundamental, cuando se enferma un integrante de la familia se enferma todo el sistema, más aún cuando hay necesidades. Es lo que estamos decidiendo y en los colegios municipales nuestra postura y mi postura como alcaldesa, va a ser siempre de la mano de los padres y apoderados y el cuerpo docente decida. Es decir, nosotros no regresaríamos a clases presenciales, van a ser online hasta fin de año y vamos a solicitar al Ministerio de Educación, una forma de evaluar distinta, no podemos evaluarlos igual a todos”.