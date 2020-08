Denuncian en Fiscalía a Hugo Gutiérrez tras polémica con la Armada en Iquique

Dos hechos constitutivos de delitos podrían haber existido a juicio del diputado Andrés Celis en el vídeo viralizado este fin de semana, donde se muestra al parlamentario, Hugo Gutiérrez, cuestionando el actuar fiscalizador de personal de las Fuerzas Armadas en Iquique.

Lo anterior, llevó a Celis Montt (RN) a presentar una denuncia ante el Fiscal Regional de Tarapacá, solicitando que se investigue al parlamentario del Partido Comunista (PC) y se clarifique si actuó en el marco de la ley.

En el escrito, se detalla que Gutiérrez, “en su condición de diputado logra intimidar al personal de control, señalando incluso que pediría sus nombres para entregar los antecedentes en la Cámara y que con aquello, obtiene que el resto de los integrantes del vehículo no sean fiscalizados, por lo que no es posible determinar si ellos cumplían o no con su permiso de desplazamiento”.

Además, se explica que según el Instructivo de Desplazamiento del Ministerio de Salud, efectivamente funcionarios o miembros del Congreso Nacional gozan de un permiso colectivo en el marco del cumplimiento de sus funciones. No obstante aquello, dicha excepción sólo beneficia al parlamentario en este caso y no a su familia.

“Hablamos de un parlamentario que demostró, una vez más, un actuar prepotente, soberbio, ignorante y falta de respeto hacia el personal de las Fuerzas Armadas quienes cumplen con una importante labor en los controles sanitarios. Espero que el Ministerio Público considere los antecedentes presentados y que Hugo Gutiérrez sea sancionado de una vez por todas”, aseveró Celis.

“Estamos cansados de intentar explicarle a algunos políticos que nadie está por sobre la ley, la postura intimidante que tomó el parlamentario en contra de los funcionarios de la Armada es detestable y lamentablemente logra su cometido, que el resto de los ocupantes del vehículo no fueran fiscalizados”, comentó Celis.

Finalmente, el diputado RN informó que remitirá los antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, la que ya está conociendo de otras infracciones a la probidad de Gutiérrez. Hay que recordar que en el mes de enero del presente año, Celis lo denunció por la publicación de fotografías donde se muestran dibujos infantiles con una versión del parlamentario del PC disparando al presidente Sebastián Piñera.