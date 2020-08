Diputado Andrés Molina (Evopolí) valoró reunión de ex Intendentes para resolver conflicto en La Araucanía

Andrés Molina, ex Intendente de La Araucanía y diputado de Evopolí, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto al conflicto que se extiende en la zona y que en las últimas semanas ha dejado varios episodios de violencia.

“Hoy la gente tiene que saber muy bien que aquí hay personas que claramente no están ayudando en esto y no van a resolver el problema, como cuando justifican el robo de madera. Aquí hay que pedirle ayuda a las forestales sin duda”, declaró el parlamentario, quien valoró la reunión de los ex jefes regionales. “Hubo un muy buen ambiente con los Intendentes de oposición, creo que hubo una buena conversación y luego se sacó un documento. Tengo la sensación de que todos estamos de acuerdo de avanzar en la agenda política“, sostuvo.

“Nosotros en el primer gobierno hicimos compromisos de sacar adelante los sistemas de reconocimiento, como el sistema de consultas”, agregó el legislativo, quien de alguna manera respaldó la gestión del Ministerio del Interior a lo largo de este problema. “El primer ministro del Interior, Andrés Chadwick, ¿con cuántos juicios se fue? Más de 30-40, el ministro Blumel con 20. Que la gente entienda que esto no es fácil para un ministro del Interior”, sintetizó.

Molina, además, enfatizó en los reparos que se deben realizar en el Convenio 169. “Claramente tiene deficiencias importantes que hace que vaya en contra de los propios pueblos originarios. Si vamos nuevamente firmar este convenio, sería bueno precisar algunos puntos que generan problemas”, cerró.