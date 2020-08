Diputado Urruticoechea reconoce que publicó imagen falsa de “trampa vietnamita de la CAM”: pedirá a autoridades que aclaren “hechos que serían reales”

El diputado Cristóbal Urruticoechea (RN) reconoció que la foto de una supuesta trampa instalada por la Coordinadora Arauco Malleco que compartió en su cuenta de Twitter es falsa.

“Trampa vietnamita instalada en la casa de miembros de la CAM cubierta de ramas. Carabineros de Chile gravemente heridos al asistir al procedimiento”, publicó el parlamentario, adjuntando una fotografía de la librería de imágenes Alamy, cuya fecha es de 2009 y tenía marca de agua.

“Trampa con clavos metálicos, sistema de túneles del Viet Cong en Cu Chi, Vietnam, Asia”, describe el banco de fotos.

El diputado borró el tuit, sin embargo, horas más tardes, precisó cómo le llegó la imagen y aceptó que no correspondía con la realidad: “Sólo quise visibilizar el mensaje que recibí por interno, cuyo relato es creíble dadas la circunstancias de la zona. Pediré a autoridades que aclaren hechos que serían reales, no así la imagen. Reitero: la realidad en #LaAraucanía es 1: Violencia es un ‘verbo’ que NO da tregua”.