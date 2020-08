Ministro Monckeberg: Propuesta del Gobierno establece un mínimo de 3% de votación para llegar al Congreso

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, dio detalles de cómo es el proyecto para la reducción del número de parlamentario que prepara el Gobierno y que, según dijo, ha generado consenso durante su discusión.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el ministro explicó que la propuesta mantiene el actual sistema electoral, mantiene el número de senadores, pero disminuye el número de diputados.

En esa línea, se contemplan los mismo distritos, que son 28. “El mínimo de diputados a elegir por distrito son 3 y el máximo 8. Se mantiene igual, pero en ciertos distritos en vez de de elegir 7 se van elegir 6, en vez de elegir 5 se van elegir 4. Se disminuyen en 20, 22, 23. Esa es la alternativa que se esta estudiando para poderla presentar”, dijo.

“También se ha planteado el que el diputado para poder ser miembro del Congreso tiene que tener un mínimo de votación de porcentaje, de 3%“, señaló.

“Esa propuesta la tenemos bastante acodada y redactada. La vamos a ingresar estos días al Congreso para facilitar la discusión y sean los parlamentarios quienes resuelva esta materia”.

Con respecto a levantar inhabilidades, dijo que se ha planteado por varios parlamentarios la posibilidad de no poner cortapisa para la competencia. “Cuando uno dice inhabilidades, por ejemplo, es permitirle a un consejo regional que sea candidato al parlamento sin renunciar un año antes”.

“Hay diferentes alternativas que hay que ir evaluando y estudiando. Es bueno para la democracia que dada la cargada agenda electoral que se viene, dado los buenos decisiones como el límite a la reelección que se impuso ad portas de todo estos procesos electorales, que hayan alternativas que los candidatos se presenten y que la gente elija y no exista tanta cortapisa, que en tiempos normales a lo mejor es razonable. Pero en esa situación de exceso de elecciones y candidatos, que se pueda competir en diferentes alternativas, nos parece razonable “, concluyó el ministro.

Plebiscito en pandemia

Con respecto a los cabos sueltos que aún existen con respecto al Plebiscito del 25 de octubre, Monckeberg dijo que este martes sesionará la comisión de constitución en el Senado para resolver darle más facultades al Servel y pueda actuar en tiempos de crisis sanitaria.

Por ejemplo, hay que ver qué pasará con la cámara secreta. “Esa cámara secreta, a lo mejor desde el punto de vista sanitario, no es lo más óptimo. Tenemos que darle facultades al Servel para que busque alternativas de reserva y que sea desde el punto de vista sanitario seguro”.

En cuanto al financiamiento, al haber sociedad civil participando, “van a tener que tener un mínimo de regulación, porque ellos también a lo mejor van a querer levantar ideas y propuestas, como por ejemplo estar en la franja. Ellos también van a poder recibir un aporte para hacer campaña para una u otra opción”.

“Creo que es razonable que haya límite de aportes y de gastos, no va haber aporte público en las campañas, como sí los hay en los candidatos, porque aquí es una propuesta de ideas. Las del extranjero también hay que impedirlas, porque nunca se han permitido, y por lo tanto no tiene sentido que se permita hoy día. Si eso no quedó regulado, es el minuto de hacerlo rápidamente. O los aportes de empresas, pero sí de privados”, explicó.

¿Qué pasará con aquellos enfermos de Covid-19 que quieran votar? “No hay claridad, es una situación que está consagrada en la Constitución, y por lo tanto es un tema que me imagino que el Servel estará buscando alternativas. No hay una prohibición de ‘usted no vote’. Eso está más que zanjado del día uno”.