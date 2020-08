Evelyn Matthei reconoce que se equivocó al decir que “Chile se iba incendiar” si se aprobaba el 10%

View this post on Instagram

Anoche estos dos ⚽️🏀 me tendieron una broma. Y yo que soy polvorita caí 🤣. La vida se toma con humor y les comparto el momento con @pedroruminot y @franciscosaavedr . Al final nos reímos y me sirvió para reírme de una ya famosa frase del 10% donde no estuve bien por el tono que usé🤗. Un abrazo y ojalá tengan un gran día, lleno de risas y buen ánimo