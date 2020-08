María José Hoffmann quiere presidir su partido: “La UDI necesita recuperar su audacia y yo estoy dispuesta a liderarla”

La diputada María José Hoffmann quiere ser la próxima presidenta de la UDI, sucediendo a Jacqueline van Rysselberghe, quien no podrá optar nuevamente al cargo en diciembre, al haber completado el máximo de dos repostulaciones.

En entrevista con La Tercera, la jefa de bancada indicó “estamos frente a un ciclo electoral muy exigente, que va a demandar de la UDI una mirada estratégica de futuro”.

“No podemos reducir lo que viene solo en un ciclo electoral, sino que lo que se inicia y lo que me empuja a liderar es una conversación sobre el Chile que queremos. En ese contexto, la UDI necesita recuperar su audacia y yo estoy dispuesta a liderarla“, dijo.

Frente al actuar del partido en e debate nacional, Hoffmann expresó que “la UDI no puede solo defender la estantería, decir que ‘no’ frente a las malas propuestas de la izquierda sin tener una alternativa mejor. Ese es el desafío. Y lo vimos concretamente en la tensión que nos generó el 10%”.

Evitando criticar el liderzgo de Van Rysselberghue, la diputada reconocer que ha tenido diferencias con ellas, pero ha prevalecido la unidad. “Me gustaría que tuviéramos una renovación con liderazgos, con una identidad más nítida, más integradora, que genere confianza, que logre compatibilizar las almas de la UDI. Nos fuimos quedando sin relato y hay que hacer un esfuerzo importante por construirlo“, manifestó.

Sobre el rol que debe cumplir la colectividad, indicó que “estoy pensando en una UDI que no juegue al empate, que no renuncie a convocar y que se atreva a hacer goles. No me identifica una derecha acomplejada, sino una valiente, pero también tenemos que saber leer los cambios sociales, estar más conectados con ese Chile que quiere un trato más justo y recuperar la capacidad de interpretar al Chile que viene”.