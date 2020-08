Diputado Prieto (Ind) y acusación a jueza Donoso: “Aún no tengo una opinión resuelta”

El diputado Pablo Prieto (Ind. ex RN), sorteado este martes para revisar la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, aseguró que “escuchará atentamente” los argumentos para tomar una decisión a conciencia.

“Son las reglas del juego. Está en las atribuciones fiscalizadoras que nos otorga la Constitución y las vamos a ejercer responsablemente como me corresponde y como me he caracterizado toda mi vida“, dijo el parlamentario, quien sostuvo que aún no tiene una postura.

“En términos personales aún no tengo una opinión resuelta respecto del tema, por lo tanto, voy a escuchar atentamente todos y cada uno de los argumentos que nos presenten las partes y luego voy a resolver, en el mérito y los antecedentes, lo que dicta mi conciencia. Eso lo tengo bastante claro”, sintetizó.

La instancia está compuesta por Florcita Alarcón (PH), Juan Luis Castro (PS), Gabriel Ascencio (DC) y Marcelo Díaz (UNIR).

Hay que recordar que Silvana Donoso fue quien en 2016 otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, único imputado por el asesinato de la menor Ámbar Cornejo en Villa Alemana.

Agencia Uno