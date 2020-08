Senador Girardi pide al Gobierno no tener “doble estándar” por Plebiscito Constitucional

El senador Guido Girardi (PPD), miembro de la Comisión de Salud del Senado, pidió al Gobierno no tener doble estándar y “abrir de manera prematura” comercio que no es de primera necesidad y, al mismo tiempo “poner en duda la realización del plebiscito” y afirmó que “el 25 de octubre no se producirán las aglomeraciones de los malls”.

El parlamentario PPD dijo que “ser uno de los países que más tardará en salir de la pandemia y de los con más número de contagiados y fallecidos por millón de habitantes, se debe a la impericia y negligencia con que se actuó al principio”.

Afirmó que sólo con la llegada del ministro Enrique Paris “se empezó a hacer la trazabilidad que es aislar a los infectados y buscar los contactos, pero aún no se hace con la intensidad que se requiere o porque no tienen la capacidad o no quieren cortar la cadena de contagios para, eventualmente, volver a plantear la idea de postergar el Plebiscito”.

El legislador dijo que “debiéramos tener cerca del 90% de los contagiados y aislados en recintos y residencias sanitarias antes de 24 horas y tenemos menos del 50% de los positivos. Así como en cuarentenas rigurosas al 80% de los contactos en menos de 48 horas y estamos lejos de eso. Además el Minsal definió 1,5 contacto por paciente contagiado, y las recomendaciones internacionales señalan que al menos son 10”.

Girardi afirmó que “no hay justificación, es una irresponsabilidad y uno tiene derecho a plantear si esto es producto de la incapacidad y de haber hecho todo tarde o es algo premeditado… Es importante que el Gobierno no tenga doble estándar, si se desconfinan ciudades y se abre comercio que no es de primera necesidad, no hay argumentos para postergar el plebiscito. El 25 de octubre no habrá las aglomeraciones de los malls”.

Por ello llamó al Gobierno agilizar la entrega de recursos para que cada municipio pueda crear Unidades Epidemiológicas de Emergencia, con capacidad analítica y de inteligencia para hacer trazabilidad. “Al igual que los bomberos no pueden estar en el centro de la ciudad para evitar que los incendios se propaguen. Deben reaccionar apenas aparezca un caso, aislarlo en el mismo consultorio y buscar de inmediato a los contactos”, afirmó.

También dijo que “se requiere una agresiva campaña educativa a través de los medios de comunicación para comprometer a la comunidad. No hay que dar señales erróneas que instan a la ciudadanía a creer que el problema está casi resuelto. Esa actitud va a producir un rebrote”.

Consultado por las afirmaciones de Jaime Mulet, presidente del partido Federación Regionalista Verde, sobre postergar el Plebiscito, el senador PPD dijo que “me parece una irresponsabilidad. No le hagamos el juego a aquella derecha que no quieren cambiar la Constitución y por eso están por el rechazo o por no hacer el referéndum”.

Afirmó que sólo falta voluntad para tener las condiciones sanitarias necesarias y dijo que propondrán que “sea obligatorio que las propagandas por el apruebo o el rechazo comiencen con las medidas sanitarias que se deben tomar y que el día antes se le tome examen de PCR a todos los vocales, apoderados, presidentes, encargados y funcionarios que vayan a trabajar en los locales de votación para descartar cualquier probabilidad de contagio”.

Durante el propio día 25 de octubre, el legislador PPD, aseguró que “se debe distanciar mesas y cámaras secretas, uso de lápiz personal, alargar el período para sufragar, horarios diferidos para los adultos mayores, lo importante es que quienes vayan a votar tengan la seguridad que no se van a contagiar”.

Por el mismo motivo, señaló que aquellos que estén contagiados no deben ir a los locales de votación, “somos partidarios que haya un sistema electrónico o una mesa móvil que, con todos los elementos de seguridad y confidencialidad, vayan a retirar el voto de quienes así lo soliciten”.