Senador Navarro lanza canción para advertir el peligro sobre el retorno a clases

Ministro ¡póngase serio! ¿quiere mandarme a clases, o a un cementerio?

¡Yo quiero ir a la escuela!Ministro, no esté jugando con mi saludque ya lo hicieron con mi cenaPapi perdió su trabajoYo no quiero ver a Mami llorandoYo no quiero ver a Mami llorandoMinistro ¡póngase serio!¿Quiere mandarme a clases, o a un cementerio?Mis padres no quieren mandarmeA usted le falta criterioYo quiero a mi escuela, pero yo más amo a mi abuelano quiero que se me muera con el virus ahí afueraYo no quiero ver a Mami llorandoYo no quiero ver a Mami llorando¡Yo quiero ir a la escuela!Ministro, no esté jugando con mi saludque ya lo hicieron con mi cenaMinistro, usted no tiene conexión, como mi computadoruna señal más mala que el sueldo de mi profesorMamá no me envía a clases hasta que el virus se paseYo volveré a la escuela cuando ya todos se abracen¡Yo quiero ir a la escuela!Ministro, no esté jugando con mi saludque ya lo hicieron con mi cenaPapi perdió su trabajoYo no quiero ver a Mami llorandoYo no quiero ver a Mami llorandoAutor: Diego SaavedraMás información sobre el trabajo del Senador Navarro en temas de educación durante la pandemia: http://www.navarro.cl/documentos-educacion/#SenadorNavarro #Educacion #ClasesPresenciales #Pandemia #COVID19

Publicado por Alejandro Navarro en Domingo, 16 de agosto de 2020