Diputado Bobadilla (UDI): “El plebiscito más seguro es el que no se hace”

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) aboga porque el Plebiscito del 25 de octubre no se haga debido al riesgo de contagio de Covid-19.

Durante una intervención que hizo en la Cámara de Diputados, el legislador planteó que hay que ser consecuentes, porque “si no queremos que vuelvan nuestros niños a clases el año 2020, por la inseguridad que significa esta pandemia, el mismo principio y criterio debiéramos aplicar para este evento”.

“Queremos un plebiscito seguro, por cierto que lo queremos seguro, y yo creo que el plebiscito más seguro es el que no se hace y no exponemos a nuestra gente los efectos de la pandemia“, sostuvo.

“Si esas mayorías no participan de un plebiscito como este, simplemente es porque no existen y la gente no tiene la motivación para exponer su salud para participar de un evento que es innecesario”, agregó.