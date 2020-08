Diputados Jackson y Carter oficiarán a superintendencia por problemas en pagos del 10% de las AFP

Tanto el jefe de bancada de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, como el diputado ex UDI Álvaro Carter, anunciaron que oficiarán la Superintendencia de Pensiones por el problema de pago del 10% por algunos casos.

Ante el incumplimiento del pago de la primera cuota, a los diez días hábiles desde la solicitud, el parlamentario del Frente Amplio señaló que “es preocupante la situación de las familias que contaban con ese recurso y se han visto impedidas de tenerlo por problemas de las AFP. Se debe cumplir la ley, las familias chilenas no pueden esperar más”.

“Le exigimos a la superintendencia acciones de fiscalización, transparentar el número de reclamos e instaurar sanciones e instrucciones pertinentes para corregir estos problemas cuanto antes”, agregó.

Por su parte, Carter aseguró que “creo que resulta impresentable que muchos chilenos y chilenas ya recibieron parte de su retiro del 10% y otras tantas ni siquiera tengan una respuesta mínima sobre qué ha pasado con su solicitud”.

“En el caso específico de AFP Modelo, los reclamos llegan a tal punto que la gente no ha recibido respuesta alguna a su solicitud, se hace la petición y no les responden el mail o incluso se informa que están pagados los recursos y aún no se reflejan en las cuentas de las personas lo que resulta impresentable porque ya pasaron muchos días desde que se fijó el plazo para iniciar los pagos”, precisó.

Por lo anterior, el diputado Carter anunció que “voy a oficiar a la Superintendencia de Pensiones para que inicie las investigaciones correspondientes en contra de esta AFP y determine si hay otras que cayeron en los mismos incumplimientos. Además, oficiaré al Sernac para saber si llegaron reclamos en contra de alguna AFP frente al mismo tema para solicitar que también inicie las acciones legales respectivas”.

“Cuando aprobamos el retiro del 10%, fue con la idea de ayudar a la gente y aliviar sus complicaciones económicas que están viviendo a raíz de la pandemia del Covid. Y con acciones de este tipo por parte de algunas AFP, lo único que hacen es aumentar su sufrimiento y sumar más problemas a los que ya tienen, lo que resulta impresentable”, enfatizó el diputado Carter.