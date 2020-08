Senadora van Rysselberghe (UDI): “Las razones para votar “Rechazo” han aumentado porque cambiaron las circunstancias”

Jacqueline van Rysselberghe, senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la realización del Plebiscito Constitucional del 25 de octubre.

Sobre este punto, ratificó su apoyo hacia la opción “Rechazo” y mostró su preocupación ante la “hoja en blanco” que propone el “Apruebo”. “Nadie ha dicho que la Constitución debe ser una cosa pétrea, que no se puede cambiar. Lo que hemos dicho con claridad y con fuerza es que no se puede partir de cero, que es lo que quiere la oposición, una hoja en blanco. Todo lo que nos ha servido para construir el Chile que tenemos, quieren hacer borrón y cuenta nueva: hay que defender la propiedad privada, el derecho de los padres para que elijan la educación de sus hijos, que el Banco Central sea autónomo y no dependa del gobierno de turno…”, partió la legisladora, quien llamó a fortalecer el Estado.

“A partir del 18 de octubre hay cosas pendientes. Nuestro país evolucionó muy rápido en los últimos 30 años. Hay cosas que mejorar, hacer un Estado muy fuerte, que tienda la mano; pero no hay que hacer borrón y cuenta nueva y convertirnos en un país que vaya al despeñadero como lo hizo Venezuela“, explicó.

Si bien las encuestas grafican una amplia ventaja de la opción “Apruebo”, la ex Intendenta es optimista en revertir dicho escenario. “Creo que las razones para votar “Rechazo” han aumentado porque cambiaron las circunstancias. Cuando cambias la Constitución debe ser lo más importante, tendremos siete elecciones en 14 meses y la tendremos en pandemia. La campaña (del Plebiscito) parte el 26 de agosto, estamos en estado de excepción… ¿Cómo haces campaña? ¿Cuántas personas se arriesgarán en ir a votar? Hay un problema de legitimidad en esto y, más encima, vamos a elegir una “Cámara espejo” a la actual“, sintetizó.

La parlamentaria ahondó su exposición e hizo énfasis en este último punto. “Gran parte de los diputados no irán a la reelección, entonces van a ir como constituyentes para hacer lo que se podría hacer en la Cámara. Vas a tener los mismos diputados de hoy en el organismo constituyente. Se pueden hacer los cambios, y el tema del 10% de retiro de las AFP lo demostró, dentro de la institucionalidad“, acotó.

“Queremos generar las reglas del juego para ponerle patines a todos y no como lo hizo la oposición, que se los sacó. Acá tiene que haber condiciones mínimas de dignidad”, agregó van Rysselberghe, quien tuvo réplica a las palabras que este martes, en este medio, emitió el diputado Matías Walker. “Le dijo que entonces discutamos el proyecto constitucional que dejó la ex Presidente Bachelet. Hay un montón de cambios que se pueden analizar“, sostuvo.

“Todos podemos perfeccionar la Constitución, pero hagámoslo dentro de la institucionalidad y perfeccionemos, pero no partamos de cero”, cerró la líder del gremialismo.