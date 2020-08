Diputado Alessandri pide lista unitaria de quienes no deben ser homenajeados

El diputado de la UDI Jorge Alessandri hizo un llamado a que la centro izquierda, y también la centro derecha, redacten en conjunto un listado de 150 nombres que no podrían recibir homenaje alguno.

Estas declaraciones fueron realizadas luego de la polémica que generó la decisión de rebautizar con el nombre de Rodolfo Stange a la Academia de Ciencias Policiales.

Según el parlamentario, esto “separa a Chile en vez de unirlo”, agregando que “cuando esa lista únicamente la hace un sector político eso huele más a censura que a democracia”.

Carabineros finalmente suspendió dicho homenaje a causa de las duras críticas recibidas por la oposición y por algunas organizaciones de derechos humanos.

En relación a esto, Alessandri aseguró que es importante que “reconozcamos que este no es un problema de Carabineros, este es un problema de los actores políticos, que no logran reconciliarse, que no logran que se haga un homenaje a una persona o a un general, o a un exsenador de la república que ellos no desean”.

El diputado UDI reiteró en trabajar en conjunto al fin de evitar este tipo de situaciones en el futuro. “En el caso puntual de Stange, cuando era senador de la República, muchos de los que todavía están en el Parlamento, compartían en las sesiones de comisiones con él, compartían en la sala con él y jamás levantaron la voz, porque no ha habido jamás una sentencia penal, y porque él estaba siendo homenajeado por su cargo como subdirector de la Academia de Ciencias Policiales”, indicó.

Agencia Uno