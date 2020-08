Diputado Flores emplaza a general Mario Rozas a asumir responsabilidad

El expresidente de la Cámara Baja, diputado Iván Flores, emplazó al general director de Carabineros, Mario Rozas, a “dar una explicación clara al país” por los hechos ocurridos en torno al nombre que pretendió colocar a la Academia de Ciencias Policiales en honor al general (r) Rodolfo Stange, miembro activo del Gobierno Militar.

En extitular de la Cámara añadió que “este tremendo error no forzado, creo que tienen en precario al General Rozas quien debe dar una explicación muy clara y espero que se asuman responsabilidades. No solamente es culpar hacía abajo, donde sabemos que el hilo se corta por lo más delgado. Esta situación me parece casi tan desafiante y compleja como la penosa foto del Presidente Piñera en la “Plaza de la Dignidad”; aquí, el General Rozas planteó desafiantemente bautizar la Academia de Ciencias Policiales en honor al general (r) Rodolfo Stange y fue inaceptable”.

“Este fue tremendo error y desprolijidad que se ha cometido en Carabineros a cargo del General Rozas, y sólo genera más desaprobación por parte de la ciudadanía. Necesitamos nuevos Carabineros, para un nuevo país que entre todos estamos tratando de construir, y no puede ser que el lugar donde ser formarán esos nuevos Carabineros lleve el nombre de una persona que fue miembro de la dictadura, donde históricamente todos sabemos se cometieron grandes abusos de autoridad, a los Derechos Humanos y la vida de las personas”, agregó.

Finalmente, agregó que “la actualidad del contexto social requiere que Carabineros recupere la aprobación que tuvo ante la ciudadanía, y que perdió debido a los mega fraudes cometidos, a los abusos de autoridad o derechamente producto de los montajes ocurridos durante el estallido social o en la Araucanía. Necesitamos que la institución recupere la valoración ciudadana”.