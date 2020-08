Heraldo Muñoz coincidió con presidente del Servel y sostuvo: “Hay que trabajar para que este Plebiscito sea histórico”

Patricio Santamaría, presidente del Servicio Electoral (Servel), habló este jueves con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y despejó las dudas sobre una posible nueva modificación de la fecha del Plebiscito Constitucional del 25 de octubre. “Desde el punto de vista del Servel, el plebiscito va sí o sí. Estamos preparados, va a ser muy importante eso sí como nos comportamos”, dijo.

Estas palabras fueron recogidas por el timonel del Partido Por la Democracia, Heraldo Muñoz, en diálogo con este programa y medio. “Coincido. El Plebiscito va sí o sí el 25 de octubre y hay que asegurar que sea sanitario y muy participativo. Hay que tomar las medidas preventivas, trabajar para que sea histórico. Se puede hacer bien como en muchos países del mundo”, expresó.

El ex secretario de Estado, además, se refirió a la idea de algunos parlamentarios de Chile Vamos de poner un piso mínimo para la legitimidad de la votación popular. “Ayer conversé con el senador Chahuán y le dije que discrepo de su requisito de un piso mínimo”, sostuvo. Con base a esto último, ejemplificó con lo ocurrido en los últimos comicios presidenciales. “No se pueden fijar para ahora pisos mínimos porque entonces uno entra a cuestionar ¿qué pasa con la elección presidencial? El Presidente (Piñera) fue elegido con el 49% y la propuesta es del 50%, pero nadie lo cuestiona“, argumentó.

“Hay una actitud contradictoria: para este Plebiscito ponen reglas, proponen no realizarlo, piden eliminar una opción… Hay todo tipo de propuestas de última hora que me suenan a excusas para evitar un triunfo del ‘apruebo"”, complementó Muñoz, quien también comentó sobre el financiamiento que tendrán las campañas políticas. “Me gustaría que esto fuese lo más limitado posible. No queremos la influencia del dinero en la política“, sentenció.