Heraldo Muñoz le abre la puerta a una posible candidatura presidencial: “Lo veré, pronto llegará la hora de tomar una decisión”

“Le diría a Heraldo Muñoz que se manifestara claramente y ejerciera su liderazgo para que finalmente él pueda llevar las banderas que vamos a tener después del Plebiscito. Debe manifestar claramente su voluntad de ser candidato presidencial“. En entrevista con La Tercera, el diputado Ricardo Celis (PPD) sorprendió con la idea de que el ex ministro de Relaciones Exteriores sea el abanderado para las elecciones presidenciales del 2021.

El presidente del Partido Por la Democracia “acusó el golpe” y lo abordó en conversación con “La Mañana Interactiva” de Agricultura. “Le agradezco porque él manifiesta que yo debiera ser el candidato. Aprecio sus palabras, creo que debemos tener una primaria dentro de nuestro partido”, dijo.

“Hoy la prioridad es el Plebiscito, pero reconozco que (Celis) tiene razón“, complementó Muñoz, quien se abrió a la chance de meterse en la carrera por el sillón de La Moneda. “Hay que hacer un pronunciamiento más temprano que tarde. Lo veré, pronto llegará la hora de tomar una decisión“, sintetizó.

“No lo descarto, no lo puedo descartar“, cerró el ex secretario de Estado.