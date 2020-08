Jacqueline van Rysselberghe, senadora y timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), habló con El Mercurio e insistió en la idea de que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, muestre una postura clara con miras al Plebiscito Constitucional del 25 de octubre.

“No me gusta pautear al Presidente, pero me encantaría que dijera que está por el Rechazo. Insisto, no me gusta pautear al Presidente por los medios ni decirle lo que debe hacer. No es que él deba hacerlo, pero sí me gustaría que diese su opinión“, expresó la legisladora, quien ratificó su idea de mantener la actual Carta Magna. “En lo que queremos mantener y no queremos cambiar de la Constitución, coincidimos completamente en Chile Vamos y con el Presidente Piñera“, sumó.

La líder del gremialismo también destacó el complejo escenario de campaña teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, tales como cuarentenas o prohibición de reuniones superiores a las 10 personas. “Por la pandemia no se va a poder hacer campaña y no se trata de pegar afiches, sino de que la gente tenga información de las distintas opciones“, dijo.

“Hoy el Rechazo tiene pocas posibilidades de poder plantearse, porque tenemos que abrirle los ojos a la gente para que se de cuenta de que si voy a rechazar, no es porque quiero que siga todo como está, es porque no quiero cambiarlo todo, ni partir de cero. En la medida que la gente perciba eso, el Rechazo aumentará”, argumentó la senadora sobre la alternativa contraria a un cambio de Constitución.