Ministro Ignacio Briones: “Sigo estando por el ‘Apruebo’, no he cambiado mi posición”

Ignacio Briones, ministro de Hacienda, conversó con el programa “Mesa Central” de Canal 13 y ratificó su apoyo a la opción “Apruebo” con miras al Plebiscito Constitucional del 25 de octubre.

“Yo no he cambiado mi posición respecto a lo que dije alguna vez; así que sí, sigo estando por el Apruebo“, sostuvo el secretario de Estado, quien reconoció que el Presidente Sebastián Piñera solicitó “neutralidad” al respecto. “Nos ha pedido tener neutralidad, independiente de la postura personal, no ser un activista de la causa“, dijo.

Sobre este punto, además, llamó a “no politizar” el acto electoral y a que la ciudadanía vaya a votar. “Ojalá haya altísima participación y lo que resulte de esa votación podamos entrar en un proceso de diálogo“, afirmó.

“Sería fatal que esto se instalara con una lógica de ‘buenos y malos’, de ‘los vencedores y los vencidos’. Acá tenemos que encontrarnos en el diálogo, todos queremos un cambio, en eso no hay discusión”, cerró Briones.