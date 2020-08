Senador Kast y atentado incendiario en Collipulli: “Esto es el fracaso del Estado de Derecho una vez más”

Felipe Kast, senador de Evópoli, conversó con CNN Chile respecto al ataque incendiario registrado en Collipulli durante la madrugada del sábado y que terminó con una menor de nueve años herida.

“Ayer (sábado) me comuniqué con la madre de la menor. Están realmente pasando por un momento que los va marcar para toda su vida. Esto es el fracaso del Estado de Derecho una vez más, que le costó a una menor no solamente recibir un impacto, sino que probablemente va a marcar su vida para siempre. La angustia de la familia es total”, dijo.

El parlamentario también emplazó al mundo político respecto a las situacioens de violencia vividas en La Araucanía. “Aquí es donde uno se pregunta ¿por qué no hemos sido capaces de combatir aquellos terroristas, aquellos violentistas en tanto tiempo? Y yo creo que es porque muchas veces el mundo político ha sido ambiguo. No ha dicho con mucha fuerza ‘aquí hay un grupo que lucra de la violencia"”, expresó.

“Finalmente, gobierno tras gobierno, terminamos teniendo una región, que no solamente es La Araucanía que represento, sino también Arauco, también parte de Los Ríos, también parte de Los Lagos donde definitivamente no hay Estado de Derecho”, complementó el legislativo, quien afirmó que no hay que relacionar los actos de violencia con el pueblo mapuche. “Me alegra mucho que ayer también las organizaciones mapuches salieron condenando este cobarde ataque. Por lo tanto, todos aquellos que buscan vincular esta violencia con el pueblo mapuche, es una falta de respeto“, argumentó.