"Me interrumpió las tres veces...": La "impaciente" entrevista de Cristián Warnken que incomodó al Presidente Piñera

El diálogo no fue fluido entre el Presidente Sebastián Piñera y Cristián Warnken en la entrevista que le hizo este último al Mandatario, en el marco del ciclo “En persona” presentado por Icare este domingo. Durante las casi dos horas de la instancia, ambos se interrumpieron constantemente y cada uno le pedía al otro que lo dejara terminar la idea.

“No le he ganado ninguna vez la palabra”, le dijo más de una vez Piñera al profesor de literatura, cada vez con menos paciencia.

Cuando el jefe de Estado se disponía a contar qué sintió el 12 de noviembre, el día que llamó a acuerdos por la paz, la justicia y una nueva Constitución, y no pudo, finalmente le dijo al entrevistador: “Me la ganó de nuevo. Oiga, déjeme pasar una”.

“No, si le voy a dejar pasar varias, pero es para que sea más entretenido. Usted es rápido y me va comer altiro porque sabe más que yo en los temas que esta planteando”, retrucó Warnken.

Piñera: “Yo quería contarle algo muy íntimo…”

Warnken: ¿No se me lo va a contar?

Piñera: “Se lo iba a contar, porque ya paso la oportunidad”.

Warnken: “¿Pero cómo, Presidente?

Piñera: “Me interrumpió las tres veces que se lo quise decir”

Warnken: “Ya, cuéntelo, por favor”.

Piñera: “No, ya no ya”.

Warnken: “Para una próxima entrevista”.

Si bien el diálogo anterior fue con una sonrisa en la cara de ambos, la tensión entre ambos fue reconocida al final de la entrevista.

Warnken: “Yo le quiero agradecer su paciencia a mi impaciencia, a veces, a mis preguntas. A pesar de que yo le criticaba la impaciencia, también he sido impaciente, debo reconocerlo. Pero era para que la entrevista fuera interesante, fuera dinámica, siempre con todo el respeto. ¿Se aburrió mucho?

Piñera: “No, no me he aburrido nada. Yo he visto algunas de sus entrevistas y siempre veía que el entrevistado tenía más libertades que las entrevistas tradicionales. En todo caso, es un hombre libre…”.

Warnken: “Ahí falto hablar de mi defecto. ¿Cuál es mi defecto? Que tengo demasiada empatía, entonces, qué pasa: empiezo a empatizar tanto con el invitado, a veces me voy al otro lado, entonces yo venía preparado. ‘Si empatizo demasiado, el Presidente tiene tal capacidad para expresar que no me va a dejar hablar y no voy a decir nada’. Tuve que ponerme un poco intenso al comienzo”.

Piñera: “Partimos diciendo que la entrevista era sin límites y sin censura. Pero yo sí creo algo, de que a usted cuando empatiza mucho con personas que son de la centro derecha, lo critican demasiado por las redes”.

Warnken: “Claro, por supuesto que eso es un riesgo, pero ya me da lo mismo. Soy libre”.

Piñera: “Eso que acaba de decir, ojalá todos los escucháramos con atención: seamos libres de las redes sociales que tiene esclavizados a demasiados chilenos”.