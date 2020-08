Evelyn Matthei contra Joaquín Lavín: “Su zigzagueo no tiene límites y eso es populismo”

Dos veces, en dos entrevistas en un mismo día, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó su apertura a ser candidata presidencial.

Mientras que con El Dínamo la autoridad comunal afirmó que le gustaría ser nuevamente alcaldesa, no descarta una carrera hacia La Moneda. Con La Segunda fue más certera, criticando la opción de Joaquín Lavín.

La principal detracción de la autoridad comunal contra la otra fue su reciente definición como socialdemocráta. “Lo que me pasa es que uno no puede decir cualquier cosa con tal de ganar un par de puntos. Lavín, en el fondo, se trasunta que, con tal de ganar una nominación o una elección, está dispuesto a cualquier cosa. Incluso, tildarse de socialdemócrata cuando, en realidad, nunca lo ha sido, a cambio de ser popular“, dijo. “Lo que me preocupa más es el populismo”, añadió.

En ese sentido, expresó que el problema con él “es que ya no sé en qué cree y a dónde nos puede arrastrar. Perdió el ancla. Abdicar a las ideas propias, con tal de ganar el poder, afecta la credibilidad y la confianza ciudadana, que es justamente lo que los políticos tenemos el deber de recuperar”.

“Su zigzagueo no tiene límites y eso es populismo. El país se construye con políticas y políticos serios”, sostuvo, haciendo referencia a la socialdemocracia.

Al finalizar la entrevista con el diario, le preguntan si estaría dispuesta a considerar una candidatura presidencial, a lo que responde: “A mí lo que más me preocupa es que saquemos hartos diputados y hartos senadores. Y con esta indefinición, esto que uno no sabe qué representa y con la desafección que claramente está produciendo en los sectores más de derecha, una perfectamente puede pensar en algo así”.

“Sí, sabe que más, una tiene que ser fiel a lo que cree, a lo que ha sido. Obviamente que una puede y debe evolucionar, una puede sentir que hay cosas que reforzar, pero otra cosa es que yo me declarara PPD, son cosas distintas”, cerró Matthei.