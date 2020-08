Ena von Baer y posibles candidaturas presidenciales de Lavín y Matthei: “Tener dos candidatos dentro de la UDI es una muy buena noticia”

Ena von Baer, senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a las posibles candidaturas presidenciales de los alcaldes Joaquín Lavín y Evellyn Matthei. Hay que recordar que la edil de Providencia, en diálogo con El Dinamo, expresó que no descartaba ir como abanderada del oficialismo.

“Tener dos candidatos presidenciales dentro de la UDI es una muy buena noticia. En la oposición no se puede hablar de candidatura presidencial”, afirmó la legisladora, quien criticó al líder comunal de Las Condes tras definirse como “social-demócrata”. “¿Qué es lo que está entendiendo Joaquín Lavín por social-demócrata? Cuando uno lee la entrevista, dice que hay que ampliar la ayuda del Estado a sectores de la clase media y es algo que nosotros planteamos”, dijo.

La ex vocera de Gobierno, además, calificó a la actual oposición como “pauteada” por el Frente Amplio y remarcó la “distancia” de esta con la antigua Concertación. “Hay una reflexión bien profunda de todos los sectores políticos y de qué país queremos construir. Hay dos posturas bien marcadas: la de la oposición que dice que hay que echar todo a la basura y los otros que pensamos que hay virtudes. Los partidos de la centroizquierda no se sienten herederos de la Concertación y eso tiene que ver con que en la izquierda ya no existe centro. Nos quedamos con una izquierda bien pauteada por el Frente Amplio“, sentenció.