Senadora Carolina Goic por el Plebiscito: “Las personas que están enfermas tienen el mismo derecho a votar”

La senadora Carolina Goic (DC) aboga para que los contagiados con Covid-19 puedan ejercer su derecho a voto en el Plebiscito del 25 de octubre. Un tema que aún no esta resuelto por el Servel y en el que el Presidente Sebastián Piñera ya advirtió: “el voto debe ser secreto y personal, y la ley establece que el voto debe ser presencial”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la parlamentaria dijo que como sector “tenemos desafíos electorales importantes. El primero es el ‘Apruebo’, donde queremos una aprobación contundente de la gente, donde necesitamos garantizar que se haga el Plebiscito, y además soy partidaria que la personas Covid-19 puedan participar, cómo avanzamos en eso“.

“Las personas que están enfermas tienen el mismo derecho a votar. Es ejercer su ciudadanía. Lo que hemos pedido y yo lo reitero hoy día, es que se busque un método, hay distintas alternativas”, dijo.

“Hoy tenemos a las personas Covid registradas, hay trazabilidad. No cuesta buscar una fórmula en donde se entrega la papeleta y el día de la votación se recoja… hay muchas fórmulas“, propuso Goic.

Por último, dijo que todavía “hay tiempo, yo diría pongamos voluntad sobre esto. Además, no quiero que una persona que sospecha que tiene Covid no se vaya hacer la PCR porque o si no ‘me voy a quedar sin votar’“.