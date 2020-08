De Urresti (PS): “Lo de Lavín me parece un travestismo político que no tiene límites; él es un hombre Opus Dei”

“No te equivocas. Creo que Chile necesita un gobierno de centro, que incorpore muchos conceptos de la socialdemocracia, sí“. Estas palabras corresponden al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien en dialogó con “Tolerancia Cero” se autodenominó como “social-demócrata”.

La nueva “definición política” por parte del edil causó revuelo y críticas tanto al interior de Chile Vamos como la oposición. El aludido, eso sí, se defendió de estas.

Alfonso de Urresti, senador del Partido Socialista (PS), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y se sumó a los cuestionamientos hacia el ex ministro de Educación. “Me parece un travestismo político que ya no tiene límites; está en un domicilio equivocado. Él es un hombre Opus Dei, está en la UDI”, expuso.

El parlamentario, además, se refirió a la manifestación de los camioneros que llamaron a un paro nacional para este jueves debido a los reiterados ataques incendiarios en la Región de La Araucanía. “Las amenazas me parecen improcedentes. Estamos en un estado de catástrofe, no pueden haber extorsiones. No se aprueban proyectos de ley simplemente con amenazas y extorsiones. Espero que el Gobierno use su fuerza para que haya normal circulación”, cerró.