Si Lavín es socialdemócrata, ¿qué es Mario Desbordes?: “Yo soy un gallo de derecha no más, o de centroderecha”

Una semana de definiciones en el ámbito político. El alcalde Joaquín Lavín se catalogó como de ideas socialdemócratas, el ministro Cristián Monckeberg como socialcristiano y el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, como un hombre liberal clásico.

En ese contexto, ¿cómo se define el ministro de Defensa, Mario Desbordes? “Yo soy un ‘gallo’ de derecha no más, o de centroderecha”, respondió en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura. También dijo que”me siento cómodo con la doctrina socialcristiana”.

En ese sentido, y por las críticas que ha recibido la autoridad de Las Condes, Desbordes dice que “no cuestiono a Joaquín si se define como socialdemócrata, él tiene todo su derecho, él explicara más en detalle de lo que se refiere”.

Por su posición, dijo que “ser de centro derecha no significa no poder dialogar no poder conversar, no tener una profunda conciencia social y todas son opciones legítimas”.

Por ejemplo, dijo, “Bellolio es de la escuela de Chicago, y mucha gente demoniza esa escuela y hay que ver que muchos economistas de Chicago que tienen tanto o más conciencia social que personas que se definen como socialistas o socialdemócratas”.

“La centroderecha tiene varia vertientes dentro de nuestro sector. Todas tienen que convivir en armonía y espero que la unidad de todas estas vertientes nos permita hacer un buen gobierno, y ojalá si la gente lo decide, que podamos tener otro gobierno más, pero para eso falta”, dijo.