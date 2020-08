Longueira: “No logro entender cómo el Presidente no define claramente a su gobierno por el Apruebo”

El exsenador y exministro Pablo Longueira (UDI) anunció que votará Apruebo en el Plebiscito Constitucional, como una forma de “aguar la fiesta a esa izquierda no democrática”.

Así lo explicó en entrevista con El Mercurio donde dijo que “no les vamos a seguir el juego a los violentistas. Si todos votamos Apruebo, será una gran noche de unidad. Todos celebraremos y no habrá derrotados y el país se mantendrá, mayoritariamente, unido”.

“Lo que tenemos que lograr es que el país se dé cuenta de que el plebiscito es irrelevante. Hay que licuarlo. Este plebiscito está absolutamente demás. Nosotros, eso sí, levantaremos la opción de un ‘Apruebo, pero no de cero’. No tengo duda de que la inmensa mayoría de los chilenos, que son moderados, quiere que rescatemos lo mejor de la actual Constitución y consensuemos los cambios necesarios para la que viene. En la crisis, la gente busca la moderación, no los extremismos”, insistió.

Asimismo llamó al Presidente Piñera a decidirse por el Apruebo: “No logro entender cómo el Presidente no define claramente a su gobierno por el ‘Apruebo, pero no de una hoja en blanco’, que es completamente distinto al ‘Apruebo para cambiarlo todo’. Ese es un mensaje positivo, empático con la ciudadanía. Le ayudaría a retomar la gobernabilidad”.

“Si Chile Vamos va unido, podemos sacar en abril al menos un 45% de los convencionales. El rechazo, yendo la derecha dividida como va, no superará el 20%, porque mucha gente que es votante tradicional del sector no arriesgará su vida para ir a votar en un plebiscito que interesa básicamente a los políticos”, dijo en referencia a la pandemia del coronavirus.

“Eso sería una derrota política que nos impedirá, a los que vayamos a defender las ideas de la libertad a la Constituyente, rescatar algo de la actual Constitución y de nuestro sueño de sociedad libre y justa“, cerró.