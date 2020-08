Diputados DC pidieron al Gobierno “restablecer la normalidad en las carreteras”

Los diputados de la bancada DC, Matías Walker, Iván Flores y Gabriel Silber, reaccionaron en duros términos tras conocerse un nuevo rechazo por parte de los gremios de camioneros movilizados a la última propuesta del Gobierno.

Los parlamentarios insistieron en “la urgente necesidad de gobernar y de hacer cumplir la ley, restableciendo la normalidad en las carreteras y la cadena de abastecimiento en el país”.

Al respecto, el diputado Walker señaló que “lo que están haciendo algunos de los dirigentes de camiones del sur del país es extorsionar al gobierno y amenazar con radicalizar la toma de carreteras y lo que es peor, no dejar pasar y atacar a otros camiones que no se han plegado a esta ilegal ocupación de nuestro espacio público”.

“Por eso, el ministro del interior, Víctor Pérez -tal como se lo ha recordado el Fiscal Nacional, Jorge Abbott-, debe invocar la ley de seguridad interior del estado; toda vez que esta obstaculización de carreteras afecta la provisión de bienes y servicios básicos para la población en mitad de una pandemia; es decir, no solo se afectan las normas generales de orden público sino que también las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria”, agregó el legislador.

Walker enfatizó que “si el ministro del Interior no invoca la ley de seguridad interior del estado, y no se preocupa de restablecer el imperio del derecho, se expone a una acusación constitucional por infracción a la ley y a la constitución”.

Por su parte, el diputado Iván Flores agregó que “el gobierno sigue mirando al techo o es parte de la impunidad completa ante la mentira de los camioneros que señalaron que no habría desabastecimiento”.

“Ya sabemos que hay varias ciudades del sur del país con gigantescas filas en las pocas bencineras aún con combustible, carnicerías sin recibir productos, y otros tantos negocios esenciales. Sería bueno ya que el gobierno decida gobernar! Al mal manejo sanitario y a la lenta respuesta económica y social, al manejo en el conflicto en la Araucanía, ahora suman esta pésima gestión. El presidente del gremio movilizado amenaza a diestra y siniestra y no pasa nada? Eso no es gobernar”, añadió.

Flores sostuvo que “la micro y pequeña empresa, que es la que mueve el motor de la economía, ya ha acumulado muchos daños y efectos negativos, ahora con este paro, recibe un golpe de gracia fatal con el problemas del alza de precios de productos y con el desabastecimiento; no es cierto que no se haya afectado el normal abastecimiento. Por eso, si el ministro no asume su responsabilidad de mantener el orden público, se expone claramente desde una interpelación a una acusación constitucional”.

Finalmente, el diputado Silber, tras reunirse con el director nacional de la junaeb, sentenció que “ya hay complicaciones logísticas para la distribución de alimentos para los menores en establecimientos educacionales. Esta situación no puede seguir escalando y vemos que el gobierno no actúa y más bien deja que la situación se radicalice”.

Agencia Uno