Presidenta de la UDI y críticas de Moreira a Longueira: “Iván vive enojado, yo no le daría mayor importancia a esas declaraciones”

Durante este domingo Pablo Longueira rompió el ostracismo y concedió una entrevista a La Tercera donde reveló que votará “Apruebo” en el Plebiscito Constitucional, que buscará ser integrante del proceso constituyente y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Los dichos del ex candidato presidencial fueron abordados por la líder gremialista, Jacqueline van Rysselberghe, en conversación con “La Mañana Interactiva” de Agricultura. “Pablo tiene un liderazgo que no sólo es reconocido en la UDI, sino que es querido por un porcentaje muy importante de los militantes“, dijo.

“Conversamos la semana pasada; planteó y cree que la Constitucional se puede y debe mejorar, pero no hay que partir de cero. No tenemos ningún problema en que (Pablo) diga su postura, pero la postura de la UDI ya es oficial“, complementó la senadora, quien valoró el regreso a la tribuna política del ex ministro. “Lo han acusado y perseguido durante cinco años, ya terminó parte de lo que lo acusaron y eso no ha salido en ningún lado. Tengo certeza que es inocente”, expresó.

La legisladora, además, emplazó a su colega Iván Moreira, quien criticó los dichos de Longueira. “Iván Moreira vive enojado, yo no le daría mayor importancia a esas declaraciones“, sintetizó.