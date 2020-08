Senadora Van Rysselberghe: “Estamos en un escenario en el que el Plebiscito empieza a carecer de legitimidad”

A 55 días del Plebiscito Constitucional, la principal duda ronda en torno a los votantes contagiados de Covid-19 y si podrán o no participar de los comicios. Durante este lunes los senadores Guido Girardi y Pedro Araya (PPD) presentarán un proyecto que faculta al consejo directivo del Servicio Electoral (Servel) para adoptar todas las medidas necesarias para que los aludidos voten. Sin embargo, la Fiscalía Nacional anunció que perseguirá penalmente a los pacientes que acudan a las urnas.

Jacqueline van Rysselberghe, senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y mostró su preocupación por la eventual baja asistencia que tengan las votaciones debido al “miedo a contagiarse” por parte de los electores. “Estamos en un escenario en el que el Plebiscito empieza a carecer de legitimidad. Cuando no se puede hacer campaña, la gente no puede ejercer su voto y donde probablemente va a haber muy baja participación porque la gente no va a querer contagiarse”, dijo.

“Tenemos un problema en donde este Plebiscito se empieza a transformar en una cosa que va a ser francamente irrelevante“, complementó la legisladora, quien emplazó a la oposición. “La oposición lo que quiere, sobre todo la no democrática, es avanzar sin tranzar. No les interesan grandes acuerdos, ellos quieren la retroexcavadora y más”, expresó.

“Hoy el país no es el mismo al que teníamos el 15 de noviembre cuando hicimos el acuerdo. Muchos no van a ir a votar por miedo o porque viven con un adulto mayor“, sintetizó la líder del gremialismo.