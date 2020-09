Diputado Celis por paro de camioneros: “Chile necesita un Ministro del Interior que ejerza un liderazgo real y logre controlar la violencia en nuestro país”

El diputado Andrés Celis (RN), representante del distrito 7, que incluye los puertos de San Antonio y Valparaíso, se refirió al fracaso de ayer en las conversaciones llevadas a cabo entre el Ministerio del Interior y el gremio de transportistas de carga mayor, que mantiene el paro de actividades de los camioneros desde hace 6 días en nuestro país.

El legislador de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara aseguró que “Chile necesita un Ministro del Interior que ejerza un liderazgo real y logre controlar la violencia en nuestro país. Con lo anterior me refiero a la violencia en la Araucanía, a los duros robos que sufren los camioneros en Chile, incluida mi región de Valparaíso, pero también hablo de los insumos médicos o alimentos que no han podido llegar a su destino”.

“Las autoridades de Gobierno, especialmente, el Ministro del Interior debe cumplir un rol fundamental en la solución de los conflictos sociales que se susciten. No por nada la cartera también se ocupa de la seguridad pública. Los problemas en la Araucanía no son nuevos, no es posible aceptar improvisaciones, deben existir mecanismos de negociación, protocolos claros, planificaciones estratégicas, etc. El rol del Ministro, es utilizar estas herramientas y ponerlas en práctica, esa es la única manera de adelantarse o prever situaciones que pueden afectar gravemente la salud, la seguridad y la economía del país”.

“Lamentablemente estamos frente a un nuevo conflicto social, que fue previsto por todos los actores involucrados. Las autoridades tuvieron el tiempo a su favor para poder adelantarse y así enfrentar el tema con celeridad y eficiencia, sin embargo hoy estamos frente a un problema que cada vez se acrecenta más y es más difícil de controlar. Por aquello creo que lo que el Ministro debe hacer es sentarse a la mesa en temas tan delicados como estos y no delegarlos en sus asesores”, finalizó el parlamentario.