Lagos Weber espera que se reconsidere anuncio de reajuste cero al salario mínimo

En el contexto de las futuras discusiones que se llevarán a cabo en el Senado, con respecto al reajuste de un cero por ciento real que el Gobierno ya anunció para su tramitación durante los próximos días, el parlamentario y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber (PPD), señaló que espera que el Ejecutivo revierta esta situación, y se pueda otorgar un mejoramiento en el guarismo definitivo que se propondrá, una vez que se llegue a acuerdo sobre los montos en dicha instancia.

En este sentido, el parlamentario reconoció mantener su optimismo en esta materia, de cara a las próximas conversaciones con Hacienda y sus colegas del oficialismo.

“La mitad del vaso lleno es que la caída en el IMACEC que conocimos ayer (10,4%) fue menos de lo que se esperaba, pero yo me quiero quedar con algo que leí y quiero plantearlo en clave política, respecto de que la CUT, al terminar las conversaciones con el Gobierno, y pese a no haber llegado a acuerdo, su presidenta, Bárbara Figueroa, señaló que querían valorar los esfuerzos que se estaban haciendo en paralelo, para salvaguardar el empleo y los subsidios, pero que no les gustaba la cifra de reajuste de un cero por ciento real, pero además, dijo que esperan que en el parlamento, esto se pueda mejorar”, sostuvo.

Además dijo que “yo espero tener las conversaciones que corresponden formalmente, en la Comisión de Hacienda con el ministro (Ignacio) Briones, para entender cuál es el racionamiento que hay detrás para este cero por ciento de reajuste en términos reales, y ver la posibilidad de si hay algún espacio -así no sea una señal muy ambiciosa- para un mejoramiento”, señaló.

En este escenario, Lagos Weber ratificó el difícil escenario para la economía nacional, confirmando que “estamos hablando de un desempleo de dos dígitos, y que lamentablemente, nos va a acompañar por mucho tiempo, porque por más que se retome la actividad económica hacia fin de año, esa cifra de desempleo de dos dígitos nos va acompañar por dos años, o tal vez más, porque va a cambiar también parte del mercado laboral”.

“El mismo ministro Briones dijo que estábamos en una cifra global de desempleo para los próximos meses, holgadamente sobre el 20% y yo creo que fue generoso; para mi esto va a alcanzar, probablemente, un 25%, de todas maneras. Tenemos una situación de desempleo muy grave y que va a permanecer en el tiempo. Yo entiendo que el Gobierno tenga una mirada distinta del reajuste y del desempleo respecto a cuando crecíamos a una tasa del 2 ó 3%, pero tiene que haber un pequeño mejoramiento en términos reales del salario mínimo, y yo espero que podamos mejorar eso en el Congreso”, afirmó Lagos Weber.