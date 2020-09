Patricio Melero: “Pablo Longueria tiene que ser escuchado en la UDI”

El diputado de la UDI, Patricio Melero, calificó como positivo el regreso de Pablo Longueira a la política y a la UDI, pese a que ambos tienen visiones diferentes sobre el próximo Plebiscito. El parlamentario va por el “Rechazo” y el exministro por el “Apruebo”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Melero dijo que “lo que Pablo Longueria logra con sus declaraciones es relevar y poner sobre la mesa un tema que estaba debajo la mesa, y que no estaba siendo abordado, y es si la votación de una hoja en blanco es lo que los chilenos queremos o si vamos a construir una Constitución para no partir de cero. Pablo Longueira, yo y la UDI cree que Chile no merece partir de cero, a diferencia de lo que está planteando los sectores mas radicales de la izquierda”.

El parlamentario reconoció que obviamente la visión de Longueira colisiona con la del partido, “pero que conducen a un mismo objetivo porque la UDI tiene como postura oficial y mayoritaria el Rechazo y respeta a los que quieran aprobar, pero todos estamos con la misma posición para ir con nuestras ideas la convención a resultar“.

Para evaluar lo propuesto por Longueria, Melero detalló que la próxima semana el partido realizará un consejo directivo ampliado para recibirlo. “Pablo Longueria tiene que ser escuchado en la UDI, tiene que tener la posibilitad de exponer sus argumentos, nos parece absolutamente legitimo”, sostuvo.

Aunque dice que los que votan “Apruebo” están equivocados, señala que “no puedo negar que sin duda la entrevista del domingo de Pablo Longueira dejó a mucha gente reflexionado, no para que necesariamente tengan que pasarse del Rechazo al Apruebo, sino que para poner sobre la mesa lo que realmente importa“.