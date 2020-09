Luis Mayol: “Esto de estar haciendo acusaciones constitucionales permanentemente desprestigian al sistema”

El exintendente de Región de La Araucanía, Luis Mayol, justificó el paro de los camioneros diciendo que “el daño que han sufrido en los últimos años es muy grande”, y afirmó que “hay una delincuencia desatada que tiene connotación, a mí juicio, terrorista” en la zona.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la exautoridad aseguró que la manifestación del gremio fue pacífica y que las críticas para que se le apliquen leyes contra ellos son para sacar réditos políticos.

“Los camioneros se instalaron en la carretera, yo personalmente pasé dos veces en vehículo, y nunca fui objeto de algún bloqueo, jamás. Los autos circulaban, muy despacio, sí, ellos con respeto, banderas chilenas, sin quemar nada, estaban haciendo su manifestación”, describió.

“Esa es una manifestación pacífica, y me extraña la reacción que tuvieron ciertos sectores político, en un momento determinado, de querellas y pedir Ley de Seguridad Interior del Estado, cuando hace un tiempo atrás no hubo esta misma actitud. Yo creo que la ley pareja no es dura y el doble estándar es malo“, apuntó Mayol.

En ese sentido, dijo que la acusación constitucional que prepara la oposición contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, “es sacar aprovechamiento político de algo que no corresponde. Me hubiese gustado que la DC o cualquier partido político, sobre todo de izquierda, hubiese actuado con la misma prontitud y diligencia cuando ocurrieron las manifestaciones del estallido social, y eso no ocurrió”.

“Me llama muchísimo la atención esa actitud de la DC, que acusaron a un ministro hace 6-7 meses atrás porque había actuado con las policías, según ellos, de una forma desmedida, lo que todos sabemos que no fue así, y ahora se le acusa por no actuar. Esto de estar haciendo acusaciones constitucionales permanentemente desprestigian al sistema, al Parlamento“, criticó.

“No corresponde sacar esta dividendos políticos, y ya lo sacaron cuando fue el caso Catrillanca, que yo tuve que renunciar, porque también amenazaron con acusaciones constitucionales contra el ministro del Interior, incluso con el Presidente de la República, y ellos querían en ese momento una cabeza y yo puse a disposición la mía”, recordó.