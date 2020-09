UDI utiliza canción de Víctor Jara para el “Rechazo” y Camila Vallejo despotrica contra el partido

View this post on Instagram

Han sido meses con muchas emociones, miedo, incertidumbre, angustia son solo algunas de ellas. Porque queremos a Chile, queremos un país para todos. Un Chile donde no existan temores. Por no sentir más miedo en nuestro país, por eso #YoVotoRechazo. . . . . . #YoRechazo #UdiRechazo #RechazoUdi #VotoRechazo #YoRechazoNuevaConstitución #ChileRechaza #YoVotoRechazoNuevaConstitución