Diputado Macaya y uso de canción de Víctor Jara en campaña de la UDI: “No debiera tampoco ser propiedad de algún sector político o ideológico”

Durante las últimas horas la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha estado en la polémica debido a la publicación de un video de propaganda a favor del “Rechazo” y el uso de la frase “Por el derecho de vivir en paz”, que hace alusión a la canción homónima de Víctor Jara.

El diputado Javier Macaya se refirió al tema y si bien lo denominó como una “polémica artificial”, justificó el uso de las palabras en cuestión. “Creo que la cultura, el arte y particularmente en el contenido tan bonito de esa canción, no debiera tampoco ser propiedad de algún sector político o ideológico“, dijo a CNN Chile.

“Como no estuve metido en la decisión o en la campaña, yo asumo que las personas que toman estas decisiones (…) lo hacen resguardándonse de los derechos de autor“, complementó el parlamentario, quien reconoció “sentirse identificado” con la interpretación. “La letra de la canción a mi me identifica mucho. Como diputado de la UDI me pasa que el mensaje de esa canción es muy atingente al momento que vivió Chile, quizás desde octubre”, expresó.

El legislador, además, argumentó que la canción no es sólo para los partidarios de las manifestaciones sociales. “Esta canción la vi reproducida post estallido social, no solamente en los cantos de la gente que estaba en las manifestaciones, la vi también reproducida en muchas personas que se estaban manifestando en contra de violencia, las quemas, los saqueos, las barricadas”, sentenció.