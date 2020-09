Marco Enríquez-Ominami: “No descarto ser candidato presidencial”

Marco Enríquez- Ominami reapareció hace poco tiempo en el debate público, analizando los distintos temas más importantes de la agenda política del país, y en ese contexto fue el nuevo invitado al programa “Conversando en Casa” con el periodista Nelson Osses.

Entre los temas que analizó, el político comentó acerca de una eventual candidatura presidencial, criticó a los candidatos de la oposición por despreocuparse de la unidad y al presidente Sebastián Piñera por supuestamente ser el “jefe de campaña” de Joaquín Lavín.

Consultado si pretende asumir una nueva candidatura presidencial, respondió: “No estoy decidido, no he tomado mi decisión todavía de querer intentar ser candidato de nuevo. No lo descarto, porque sería mentirte. Quien haya sido candidato a presidente, creo que eso queda para siempre, queda siempre esa aspiración. Los que dicen que nunca más, mienten”.

En referencia a los eventuales candidatos a la presidencia del sector opositor, reflexionó que “no veo a Daniel Jadue ni a ninguno de los candidatos que se proclamaron preocupados por la unidad. Beatriz Sánchez por la unidad“.

Luego agregó que “no veo a ninguno de ellos preocupados un milímetro por la unidad. Mira, uno consideró que todos menos él no estaban preparados, la otra dijo que no quería Primarias, ahora corrigieron en el Frente Amplio y lo valoro mucho y los respeto a todos. Después, te quiero decir, que yo no soy comunista por algo, soy progresista, cuando quiera ser comunista te aviso y no lo soy”.

Finalmente reconoció que “no pertenezco al grupo que le importa simplemente escuchar a la gente y no decir lo que uno piensa. Soy crítico, pero valoro mucho lo que hizo Beatriz el 2017, creo que Jadue tiene todo el derecho a competir, como también Heraldo Muñoz, con quien tengo enormes diferencias, pero quisiera ver a alguno de ellos dejar de poner problemas para la unidad”, expresó.